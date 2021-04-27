الرئيس الصيني يعزي نظيره العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى "ابن الخطيب" العراقي المخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بينج -في برقية تعزية بعث بها اليوم الثلاثاء إلى الرئيس العراقي برهم صالح- إنه بالإنابة عن الحكومة والشعب الصيني، يعرب عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا ومواساته للمصابين.

وفي سياق آخر، بعث الرئيس الصيني ببرقية تعزية إلى نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو في ضحايا غرق غواصة تابعة للبحرية الإندونيسية مؤخرا.

وكتب بينج -في البرقية اليوم- "أنه شعر بالصدمة عندما علم بغرق غواصة تابعة للبحرية الإندونيسية في البحر، ما أدى إلى مقتل العديد من أفراد الطاقم على متنها، وبالإنابة عن الصين حكومة وشعبا وكذلك بالأصالة عن نفسه، أعرب عن التعازي الحارة في الضحايا وخالص التعازي لأسرهم".