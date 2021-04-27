خلي بالك من زيزي يتفوق في تصويت الأعمال الكوميدية في كأس إنرجي للدراما

تفوق مسلسل خلي بالك من زيزي، بقائمة المجموعة الأولى في منافسات كأس إنرجي للدراما، الذي يقدمه محمد طارق أضا على رايديو إينرجي.

تضم المجموعة الأولى مسلسلات "كله بالحب، نجيب زاهي زركش، أحسن أب، فارس بلا جواز".

وأُذيع خلال الحلقة تقرير موسيقى ساخر حول أشهر التريندات والمقولات التي انتشرت في المسلسلات وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرت الفنانة أنوشكا، مكالمة هاتفية، مع برنامج كأس إنرجي، وعبرت عن سعادتها بردود فعل الجمهور على مسلسل نجيب زاهي زركش، مشيرة إلى أن السمة الأساسية في العمل مع الفنان يحيى الفخراني هي الانضباط في اللوكيشن رغم طول مواعيد التصوير.

وأضافت أنوشكا، أن فريق المسلسل كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والجميع كان يلتزم بارتداء الكمامة فيما عدا الفنان الواقف أمام الكاميرا، ونصحت الجمهور بتوخي الحذر خلال هذا الوقت.

وأعربت عن سعادتها عن وصول الخط الكوميدي في نجيب زاهي زركش، وتداوله على السوشيال ميديا.

ووعدت الجمهور بمزيد من الأحداث التي ستلقى إعجابهم، قائلة:"المسلسل لسه هيسخن".

كما استضاف محمد طارق أضا، على الهاتف، الفنان علي ربيع، الذي قال إن تقديم مسلسله أحسن أب على 15 حلقة كان قرارا متخذا مسبقا، موضحا أنه يحب التواجد طوال شهر رمضان.

وأوضح علي ربيع، أن الطفل الذي يقدم البطولة معه سيشاركه قريبا في فيلم على طريقة Home Alone، مؤكدا أنه طفل كوميديان موهوب وخياله واسع وشبهه بالفنان أحمد حلمي.