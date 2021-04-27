خلي بالك من زيزي يتفوق في تصويت الأعمال الكوميدية في كأس إنرجي للدراما

تفوق مسلسل خلي بالك من زيزي، بقائمة المجموعة الأولى في منافسات كأس إنرجي للدراما، الذي يقدمه محمد طارق أضا على رايديو إينرجي.
تضم المجموعة الأولى مسلسلات "كله بالحب، نجيب زاهي زركش، أحسن أب، فارس بلا جواز".
وأُذيع خلال الحلقة تقرير موسيقى ساخر حول أشهر التريندات والمقولات التي انتشرت في المسلسلات وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرت الفنانة أنوشكا، مكالمة هاتفية، مع برنامج كأس إنرجي، وعبرت عن سعادتها بردود فعل الجمهور على مسلسل نجيب زاهي زركش، مشيرة إلى أن السمة الأساسية في العمل مع الفنان يحيى الفخراني هي الانضباط في اللوكيشن رغم طول مواعيد التصوير.
وأضافت أنوشكا، أن فريق المسلسل كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والجميع كان يلتزم بارتداء الكمامة فيما عدا الفنان الواقف أمام الكاميرا، ونصحت الجمهور بتوخي الحذر خلال هذا الوقت.
وأعربت عن سعادتها عن وصول الخط الكوميدي في نجيب زاهي زركش، وتداوله على السوشيال ميديا.
ووعدت الجمهور بمزيد من الأحداث التي ستلقى إعجابهم، قائلة:"المسلسل لسه هيسخن".
كما استضاف محمد طارق أضا، على الهاتف، الفنان علي ربيع، الذي قال إن تقديم مسلسله أحسن أب على 15 حلقة كان قرارا متخذا مسبقا، موضحا أنه يحب التواجد طوال شهر رمضان.
وأوضح علي ربيع، أن الطفل الذي يقدم البطولة معه سيشاركه قريبا في فيلم على طريقة Home Alone، مؤكدا أنه طفل كوميديان موهوب وخياله واسع وشبهه بالفنان أحمد حلمي.