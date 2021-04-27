سحور 16 رمضان: خبز بالسمسم وحبة البركة وفول بالطحينة

لا تقل أهمية وجبة السحور عن الإفطار؛ حيث أنها تساعد على تحمل الصيام وتحمي من الصداع والجفاف، ولذلك تقدم "الشروق" على مدار شهر رمضان المبارك مقترحات يومية لوجبة السحور.

وفي سحور اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، يمكن للأم تقديم خبز بالسمسم وحبة البركة وفول بالطحينة مع البطاطس المحمرة.

- فوائد الفول

يحتوي الفول على البروتينات النباتية والمنغنيز والنحاس والحديد والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين أ والكالسيوم والزنك ومضادات أكسدة؛ ولذلك يحارب الجزور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا وتؤدي للإصابة بالسرطان.

كما يحافظ الفول على صحة العظام ويفيد في علاج فقر الدم ويحمي من الدوخة والضعف وضيق التنفس، بحسب موقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي، الذي يقدم معلومات صحية.

- فوائد البطاطس

تحتوي البطاطس على المغنسيوم والزنك والفسفور والكالسيوم والحديد وفيتامين ج وفيتامين ب6؛ ولذلك تحافظ على استقرار مستوى ضغط الدم وتقلل من الالتهابات وتحمي العضلات خلال ممارسة الرياضة، إضافة إلى مساعدتها في تقليل الإمساك وتعزيز عملية الهضم، وفقا لما ذكره موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الخاص بالصحة.

- خبز بالسمسم وحبة البركة

المكونات:

4 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

كوب وثلث ماء دافئ.

صفار بيضة بحرارة الغرفة.

نصف كوب زبادي بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة زبدة لينة.

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة حبة البركة.

ملعقة صغيرة سمسم.

خطوات الإعداد:

- وضع الدقيق مع الخميرة في وعاء.

- إضافة الماء والخلط ثم الحليب والخلط مجددًا.

- إضافة الزبدة ثم زيت الزيتون والملح والسكر، والخلط مجددًا.

- عجن العجينة حتى تصبح لينة، ثم تركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعتين، ويفضل تغطيتها.

- بعد التخمير، يجب تشغيل الفرن على حرارة 200 درجة.

- تقسيم العجين إلى كرتين وفردهم بالنشابة.

- وضع الكرتين في صينية الفرن، مع دهن الوجه بخليط الزبادي وصفار البيض.

- رش الوجه بالسمسم وحبة البركة.

- إدخال الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي.

- فول بالطحينة

المكونات:

علبة فول مدمس أو كوب.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون حسب الرغبة ويمكن استبداله بالعادي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

4 ملاعق كبيرة طحينة.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

ماء

خطوات الإعداد:

- وضع الفول في قدر على النار، وغمره بالماء وتركه حتى يغلى.

- بعد نضوج الفول، يجب هرسه جيدًا بشوكة، ثم وضع المكونات المذكورة عليه مع ترك الطحنية.

- يجب الاستمرار في تقليب الفول حتى امتزاج جميع المكونات، ثم وضع الطحينة تدريجيًا مع التقليب.

- يتم تقديم الفول ساخنًا مع خبز طازج.

- البطاطس المحمرة

المكونات:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

فنجان صغيرة خل.

ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

خطوات الإعداد:

- تقطيع البطاطس أصابع متساوية.

- غلي الماء مع الملح ثم وضع الخل بمجرد الغليان.

- وضع البطاطس في الماء وتغطيتها لمدة 5 دقائق، ثم تصفيتها ووضعها بالزيت الساخن وإخراجها بعد أن تكون ذهبية اللون.

- تقدم البطاطس مع رول الدجاج وقطع الخيار الطازج.