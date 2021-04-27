رئيس سفاجا تترأس لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمواصلات وتطهير المواقف

قامت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدي المغربي، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم، التى تتم بصفة مستمرة يوميًا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، ومصادرة شيش من داخل أحد المقاهى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، خلال حملة مسائية.

وأكدت رئيس المدينة ، أنه تم تكثيف حملات النظافة والتطهير بعدة مناطق بشوارع المدينة ، وفق جدول زمنى محدد لتشمل جميع الأماكن بالمدينة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وحتى تظهر المدينة بالمظهر الحضارى اللائق، والتأكد من تطبيق وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وشدد المغربي على أهمية استمرار اعمال التطهير والتعقيم ومتابعة اعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة النظافة المتعاقدة.

وكلفت رئيس المدينة الإدارات المختصة باستكمال الحملات جهودها فى التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة اعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع فضلا عن الاستعانة بسيارات الكنس الالى وخاصة خلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المناطق بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام باعمال النظافة فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الاماكن التى يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات.

يأتي ذلك ضمن حملات المدينة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية والغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.





