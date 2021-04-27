وصول 49 مهاجرا على متن قارب إلى ساحل بوليا في إيطاليا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ ثالثة لمهاجرين خلال ساعات قليلة على ساحل سالينتو (مقاطعة پوليا ـ جنوب).

ونقلت وكالة اكي الإيطالية عن المصادر القول" قبل منتصف الليل الماضية بقليل، تم -في بلدة موتشانو دي ليوكا التابعة لمحافظة ليتشي- الانتهاء من إجراءات إسعاف واستقبال ركاب قارب شراعي بطول 10 أمتار، والذي اعترضته دورية لقوات الشرطة"، مشيرة إلي أن المجموعة التي رست على الساحل تضم 49 مهاجرا قادمين من سريلانكا، سوريا، بنغلاديش وأفغانستان، ومن بينهم 15 قاصرا.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مركز الاستقبال الأول لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم، مضيفة أنه كان في انتظار المهاجرين متطوعو الصليب الأحمر من ليتشي.

وأوضحت المصادر إلي أنه قبل وصول دفعة المهاجرين هذه، كانت هناك عمليتا رسوّ لقاربين وصلا إلى ميناء سانتا ماريا دي ليوكا، يحملان على متنهما 112 مهاجرا.