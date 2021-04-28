تجمع أوبك بلس يبقي على خطة زيادة الإنتاج رغم تفاقم أزمة كورونا في الهند

قررت الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس خلال اجتماع اليوم الثلاثاء الإبقاء على قرار زيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من مايو المقبل، رغم الارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في دول مثل الهند مؤخرا.



جاء قرار التجمع الذي يضم 23 دولة اليوم بعد محادثات عبر الإنترنت لوزراء النفط في دول التجمع.



كانت دول أوبك بلس قد أعلنت في بداية الشهر الحالي اعتزامها تقليص الخفض المقرر في الإنتاج مع تحسن الاقتصاد العالمي.



وركز الاجتماع الوزاري اليوم على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول رغم استمرار حملات التطعيم وأن هذا الارتفاع يمكن أن يعرقل التعافي الاقتصادي وتعافي الطلب على النفط.



وأضاف الوزراء أنه رغم ذلك سيتم الإبقاء على قرار زيادة الإنتاج، ولكن السوق ستظل تحت الرقابة الوثيقة.



ومن المقرر أن تعقد دول أوبك بلس اجتماعا لمراجعة سياستها الإنتاجية أول يونيو المقبل.



يذكر أن تجمع أوبك بلس الذي تقوده السعودية وروسيا ينتج حوالي 45% من إمدادات النفط في العالم. وكان التجمع قد خفض إنتاجه في العام الماضي مع تراجع الطلب والأسعار نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.



وفي الاجتماع السابق بداية الشهر الحالي قرر التجمع زيادة الإنتاج بمقدار 1ر2 مليون برميل يوميا تقريبا تدريجيا خلال الشهور الثلاثة المقبلة.