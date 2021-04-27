صحة الشرقية: تطعيم بريطانية وسعودي بلقاح كورونا بأبو حماد

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، تطعيم ثاني سيدة غير مصرية، تُدعى "باربرا" من دولة بريطانيا، بلقاح كورونا البريطاني أسترازينكا، بمركز طب الأسرة في أبو حماد.

جاء ذلك بعد تطعيم سيدة صينية، أمس الإثنين، بلقاح كورونا الصيني، وذلك بمركز طب الأسرة بقرية أكياد البحرية بفاقوس، كما تم تطعيم مواطن سعودي الجنسية، يُدعى بريك بن عبدالله، بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك بالمركز الطبي بأبو حماد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن السيدة البريطانية والمواطن السعودي أشادا بالفريق الطبي بالمركز الطبي بأبو حماد، معربين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد والروح الطيبة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمركز، والذي تم تخصيصه ضمن المراكز الجديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والبالغ عددها حتى الآن 17 مركزًا.