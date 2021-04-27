جامعة طنطا توزع 150 كرتونة مواد غذائية على أهالى كفر شاهين بزفتي

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أعلن محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، استمرار دعم الجامعة لمبادرة «حياة كريمة» لليوم الثالث، بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية للأكثر احتياجًا بقرية كفر شاهين مركز زفتي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، إلى مواصلة الجامعة لدورها المجتمعي بتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الغربية، واستمرار توزيع الكراتين الغذائية خلال أيام شهر رمضان المعظم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، ضمن خطة شاملة تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

شارك في التوزيع كلا من محمد غازي مدير عام المشروعات، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة.