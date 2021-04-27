إزالة 293 حالة تعد على نهر النيل بمساحة 107 آلاف متر في بني سويف

أكد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم اليوم، إزالة 9 حالات تعد "بالبناء المخالف" على مساحة 2000 متر بدائرة مركز ناصر، ليصل بذلك إجمالي حالات التعد التي تم إزالتها على نهر النيل إلى 293 حالة تعد على إجمالى مساحة 107 آلاف و700 متر مربع، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وأوضح إبراهيم أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهًا إلى تكليفات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.