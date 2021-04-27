 75 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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75 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

رام الله - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:18 م

اقتحم 75 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.


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