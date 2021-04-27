75 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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اقتحم 75 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.