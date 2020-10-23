الصين تدعو إلى تعزيز التسوية السياسية لقضية أبيي

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ، إلى بذل جهود لتعزيز التسوية السياسية لقضية "أبيي" وتقديم مساعدة إنسانية وإنمائية دولية.

وقال بينغ -في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- إن الوضع حاليا في أبيي، الإقليم المتنازع عليه بين السودان وجنوب السودان، مستقر بشكل عام، بفضل جهود السودان وجنوب السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وأحرز كل من السودان وجنوب السودان تقدما إيجابيا في عملياتهما السياسية الداخلية، الأمر الذي خلق مناخا مواتيا للتسوية السياسية لقضية أبيي.

وأضاف أنه ينبغي على جميع الأطراف العمل معا باتجاه تحقيق تسوية سياسية، وأن الصين تدعم جهود وساطة الاتحاد الأفريقي، معتبرا أن التعايش السلمي بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك هو المسار الحتمي باتجاه الحفاظ على الاستقرار في أبيي وحل وضعها النهائي.

وتابع بينغ أن المساعدات الإنسانية والتنمية هما مفتاح حل الأزمة الحالية في أبيي التي عانت من ضعف البنية التحتية، ظروف معيشية قاسية، نزوح جماعي للسكان، وفجوات متزايدة في الاحتياجات الإنسانية، تفاقمت بسبب كوفيد-19.

وحث بينغ، المجتمع الدولي على تقديم مساعدة مستهدفة للمساعدة في تعزيز بناء القدرات الصحية والتعليمية المحلية، زيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، ومساعدة السكان المحليين على مكافحة الوباء بشكل فعال.