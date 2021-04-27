 في الحلقة الرابعة عشر من «قصر النيل».. دينا الشربيني بريئة من القتل و«السيوفي» على قيد الحياة - بوابة الشروق
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في الحلقة الرابعة عشر من «قصر النيل».. دينا الشربيني بريئة من القتل و«السيوفي» على قيد الحياة

محمد عباس
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 7:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 7:27 ص

في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «قصر النيل»، كشف حوار دار بين «خالد نوح» و«كاميليا» عن سر جديد حول والدتها، والتي هربت مع «فهمي السيوفي» وتركتها وهي ووالدها، لتشعر في لحظة أن «فهمي السيوفي» هو من دمّر حياتها وأخذ منها كل شيء وتزداد أسباب انتقامها منه، لتأكد أنها لم تقتله، بل قررت الانتقام من عائلته لآخر أيام حياتها.

وتعاطف المقدم «خالد نوح» مع «كاميليا»، حيث رفض وضع الكلبشات في يديها، كما لم يذهب بها إلى السجن، بل أودعها في شقة أخيها «منير» بالقاهرة، ولكن ظلت الشكوك تحوم حول «منير»، ليحذَر «كاميليا» عدم الوثوق فيه «خالد نوح»، لأنه ربما يخطط للقبض عليها بطريقة أكثر إثارة.

وشهدت الحلقة مفاجأة كبيرة تتمثل في ظهور «منصور السيوفي» باحثًا عن الذهب، بعدما خطف «ممدوح سلامة» من بيته بالتعاون مع المحامي «عزت» و«علاء وجيه» ليطلبوا منه الكشف عن الكنز الذهبي لـ«فهمي السيوفي».

«قصر النيل» بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

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