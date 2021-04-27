برلماني: جهد وزارة النقل في تطوير السكة الحديد يضيع أمام الحوادث المتكررة

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن التنسيقة أشارت في كلمتها اليوم خلال كلمة الفريق كامل الوزير، وزير النقل أمام أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مرفق السكة الحديد متهالك وتم إهماله لسنوات طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن أقل شيء يقدم لأسر الشهداء المتوفين في حوادث القطارات هو تقديم المسؤولين للمحاسبة، لافتًا إلى تطرق الأسئلة حول سبب تعين رئيس هيئة السكة الحديد مستشارًا للوزير بعد إقالته.

وأشار إلى تطرق جلسة مجلس النواب اليوم، إلى حقيقة أن مرفق السكة الحديد متهالك ويتم ضخ أموال كثيرة به لتطويره، مضيفًا أن جهد الوزارة للتطوير يضيع أمام الحوادث التي تم ارتكابها.

وأوضح أنه لابد من التطوير التشريعي فيما يتعلق بمعاقبة أصحاب العقول المتطرفة والمتعاطين للمواد المخدرة في قطاع السكة الحديد، مؤكدًا تصدي المجلس لكل ما هو في غير صالح المواطن.

وألقى وزير النقل الفريق كامل الوزير، بيانه أمام الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، بشأن خطته لتطوير السكة الحديد، في ضوء الحوادث المتكررة خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك عقب تقدمه بطلب عقب حادث قطار طوخ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان.