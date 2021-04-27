زارت الفنانة آمال ماهر صباح اليوم الاثنين مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بمنطقة الهرم.

وحرصت آمال خلال الزيارة لدعم محاربات بهية ورفع الروح المعنوية لهن، وتأتي هذه الزيارة في إطار الفاعليات المختلفة والمتنوعة التي تقوم بها المؤسسة للتوعية بالمرض وضرورة الكشف المبكر لجميع السيدات، وكذلك تشجيع المحاربات وبث روح التفاؤل والايجابية لتحسين صحتهم النفسية.

وأبدت الفنانة آمال ماهر إعجابها بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة بهية في العمل على الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي ومساندة سيدات مصر لمكافحة هذا المرض، كأول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الثدي بالمجان في مصر، وذلك أثناء جولتها بالمستشفى والتعرف على أقسامها المختلفة، كما التقت بعدد من محاربات بهية واستمعت إلى قصصهن وفي لفته جميلة قامت آمال ماهر بإهداء المحاربات بعض من أغانيها ومشاركتهن الغناء.

وأشارت السيدة ليلي سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية أن الحالة النفسية للمحاربات ورفع الروح المعنوية لهن من أهم العوامل لاكتمال العلاج، وفي هذا الإطار نحرص من خلال بهية على إقامة الفاعليات والأنشطة واستقبال الشخصيات العامة من المسؤولين والفنانين لدعم المحاربات ورسم البسمة على وجوههن، ونحن سعداء بزيارة الفنانة آمال ماهر التي أضافت جو من الراحة والبهجة بين المحاربات من خلال حوارها معهم والاستماع إلى بعض قصصهم والعمل على دعمهن وتشجيعهن.