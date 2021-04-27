لميس الحديدي عن بيان وزير النقل: هل معقولة شوية عيال بيفكوا مسامير سكة حديد القطر ينقلب؟

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها ببيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل الذي ألقاه أمام مجلس النواب أمس، قائلة: «هكذا تكون العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وتساءلت خلال تقديم برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن على بيان وزير النقل الذي جاء فيه أن الانتهاء من تطوير القطارات يكون خلال عام 2024، عن أنه هل ستكون القطارات بأفضل صورة بحلول هذا التاريخ، وهل سنتسلم المنظومة بأعلى معايير السلامة والانضباط والأمن؟

وعلقت على بيان الوزير الذي جاء فيه أن حوادث القطارات جاءت نتيجة تخريب متعمد، في إشارة منه لوجود عناصر إخوانية متطرفة داخل السكة الحديد،: «هل الوزير يعني أن الحوادث الأخير نتيجة عمل إرهابي؟، وده تصريح خطير جدًا، لأنه لم يصدر من النيابة في بيانتها حول الحوادث الماضية أن وجهت تهمة العمل الإرهابي لأي من المتهمين».

وتابعت: «إذا كان هناك متطرفون داخل السكة الحديد، من المسؤول عن وجودهم والوزير عارفهم، فلماذا لم يتم نقلهم لأماكن إدارية؟، معقبة: «هل كل أسباب حوادث القطارات مؤخرًا تعود إلى الفيديوهات التي عرضها الوزير في المجلس؟، ودي فيديوهات خطيرة وتستوجب المحاسبة بشكل أساسي، لكن هل معقولة شوية عيال بيفكوا مسامير سكة حديد يؤدي ده إلى انقلاب القطر، ده تبسيط يضر بسمعة السكة الحديد نفسها وبالتطوير اللي بيحصل فيها، دي مش قطارات لعب أطفال».

وألقى وزير النقل الفريق كامل الوزير، بيانه أمام الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، بشأن خطته لتطوير السكة الحديد، في ضوء الحوادث المتكررة خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك عقب تقدمه بطلب عقب حادث قطار طوخ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان.



