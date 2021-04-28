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طيران الإمارات تنقل 5% من لقاحات كورونا عالميا عبر دبي

الطيران الإماراتي
الطيران الإماراتي
دبي (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 11:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 11:30 م
أعلنت شركة طيران الإمارات، أنها تقود منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، نقل لقاحات مضادة لمرض «كوفيد-19» وغيرها من المستحضرات الدوائية الأساسية ومعدات الوقاية الشخصية والمواد الغذائية.

وأفادت في بيان، اليوم الثلاثاء، بأنها نقلت نحو 59 مليون جرعة من لقاحات مضادة لمرض (كوفيد-19 )من مواقع الإنتاج، إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم ضمن شبكة خطوطها عبر دبي، وتوزعت اللقاحات التي نقلتها على ستة أنواع.

وأوضحت أن طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض، ومعداتها المبتكرة مثل الحاويات المبرّدة والخاصة، استطاعت منذ أكتوبر 2020، نقل وتسليم نحو 5% من إجمالي لقاحات «كوفيد-19» بسرعة وأمان في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت الشركة أنها تمتلك في مركزها الرئيس بدبي مرفقاً مخصصاً حائزاً على اعتماد الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد، يستخدم لتخزين ونقل لقاحات «كوفيد-19» من مواقع التصنيع إلى شبكة من الوجهات تتوزع على القارات الست.

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