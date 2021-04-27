المملكة المتحدة: ربع البالغين حصلوا على جرعتيّ لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد من تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المُستجد إلى 33 مليونا و843 ألفا و580 شخصا، مشيرة إلى أن ربع البالغين على مستوى المملكة المتحدة أتموا الحصول على الجرعتين اللازمتين للتطعيم، وفقا لما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة التعليم وصول نسبة حضور طلاب المدارس في انجلترا، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ بداية تفشي الوباء، مشيرة إلى وصول نسبة الحضور إلى 94 بالمئة يوم 22 أبريل الجاري، مقارنة بـ90 بالمئة يوم 25 مارس الماضي.

وتعد المملكة المتحدة إحدى أكثر دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاحات المُقدمة للسكان ونسبة من تلقوا التطعيم حتى الآن وتعتمد بشكل أساسي على اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية - السويدية.

وأعلنت الحكومة البريطانية، السبت، تقديم الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح إلى أكثر من نصف السكان بواقع أكثر من 5ر33 مليون شخص من أصل 8ر66 مليون شخص.

ويرى خبراء الصحة أن حملة التطعيم ساهمت في الانخفاض الكبير في أعداد الوفيات والإصابات المرتبطة بـ"كوفيد-19" خلال الأسابيع الأخيرة في المملكة المتحدة.