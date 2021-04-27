 لبنان: إحباط محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى البلاد - بوابة الشروق
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لبنان: إحباط محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى البلاد

كوكايين
كوكايين
بيروت - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 7:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 7:15 م
أحبطت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب 11 كيلوجرما من مادة الكوكايين، وأوقفت مواطنا كان يحملها أثناء قدومه من البرازيل إلى لبنان.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إنه "في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة، لاسيما ملاحقة شبكات تهريب المخدرات. توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن احتمال وجود كمية من المخدرات مع المواطن (ا. س.، مواليد عام 1981) أثناء قدومه الى لبنان من البرازيل عبر مطار رفيق الحريري الدولي".

وأضاف البيان "على الأثر، وبعد التنسيق الفوري بين المكتب المذكور، سرية درك المطار ومصلحة جمارك المطار، أوقف المشتبه فيه بتاريخ اليوم 27-4-2021، وبتفتيشه ضبط في حوزته /11/ كيلوجراما من مادة الكوكايين".

وتجرى التحقيقات حاليا ، بحسب البيان ، بإشراف القضاء المختص.

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