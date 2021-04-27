أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية اليوم الثلاثاء اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 12. 14 مليار ريال ( الدولار يساوي 75. 3 ريال) مع أربعة بنوك سعودية.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، والبنك الأهلي السعودي قاموا بدور المفوضين الرئيسيين للتنظيم، فيما قام بنك "إتش إس بي سي" بدور المنسق للقرض الأخضر.

وأضافت أن هذا القرض يعتبر أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر، موضحة أن آلية التمويل الأخضر تخضع لإطار عمل ينسجم مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ القرض الأخضر التي حددها الاتحاد الدولي للأسواق المالية ورابطة سوق القروض.

وأوضحت أن إطار العمل هذا يمكنها من إصدار قروض خضراء وغيرها من الأدوات المالية الخضراء، كما يتيح لها تحديد واختيار وإدارة المشاريع والأصول المؤهلة وفقاً لهذه المبادئ وإعداد التقارير بشأنها.

وأشارت الشركة، إلى أن هذا التسهيل الائتماني سيعرض أوراق الاعتماد البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لكل من البنوك الأربعة المشاركة فيه، ويساعدها أن تتبوأ موقعاً ملائماً لها كشركةٍ رائدة عالمياً في مجال التنمية المستدامة.

ومن جهته، قال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، إنه مع استخدام أساليب بناء أكثر استدامةً ووسائل تقنية متطورة، فإن الشركة لا تعمل على تقليل بصمتها البيئية فحسب، بل تساعد أيضاً على الوفاء بالتزامها في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040.