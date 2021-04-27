اتجاه لزيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات يورو 2020

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) الصيف المقبل سيتم السماح لها باستدعاء قائمة تضم 26 لاعبا بدلا من 23 لاعبا في ضوء تزايد الضغوط المتعلقة بخوض المنافسات خلال أزمة جائحة كورونا.

وقالت مصادر لـ(د.ب.أ) أنه بإمكان المنتخبات استدعاء ثلاثة لاعبين إضافيين للقائمة التي كانت تضم 23 لاعبا في المعتاد، بناء على توصية من لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وكانت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية تحدثت في وقت سابق عن خطة زيادة عدد اللاعبين في قوائم الفرق المشاركة في يورو 2020.

وينبغي أن تحظى هذه التوصية بموافقة اللجنة التنفيذية ليويفا التي تجتمع مجددا هذا الاسبوع.

وبحلول الأول من يونيو المقبل سيكون كل المدربين قد أعلنوا عن قوائم المنتخبات الـ24 المشاركة في يورو 2024 التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو في 11 مدينة أوروبية.

وفي الاسبوع الماضي قرر يويفا استبعاد دبلن من القائمة الأصلية التي كانت تضم 12 مدينة مضيفة، حيث لم تستطع تقديم ضمانات تتعلق بحضور الجماهير لمباريات البطولة.

وستوزع المباريات التي كان من المقرر أن تستضيفها دبلن على لندن وسانت بطرسبرج بينما حلت اشبيلية بدلا من بلباو في استضافة المباريات المقامة على أرض إسبانيا.