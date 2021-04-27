إياد نصار: مسلسل الجماعة نقطة فاصالة في مسيرتي الفنية

حل الفنان إياد نصار، ضيفًا على برنامج «لأول مرة» المذاع على راديو «إينرجي 92.1».
وخلال البرنامج، كشف نصار عن العديد من الأمور التي يقوم بها لأول مرة، والعديد من المواقف خلال مسيرته الفنية التي كانت تحدث معه لأول مرة، قائلًا إنه لا يضع خططًا طويلة، لكنه يضع بعض الخطط لتحقيق أهداف سنوية.
وأضاف أن الانطباعات الأولى التي يتعرض لها تدوم في بعض الحالات، موضحًا أن الأمر يتوقف على حسب الشخص الذي يتعامل معه، وأن أول انطباع كان مأخوذًا عنه فور وصوله مصر يتمثل في كونه شخصية هادئة، لكن مع مرور الوقت هذا الانطباع تلاشى تمامًا.
وعن مشواره الفني، قال إن البدايات دائمًا ما يكون بها حماس كبير، معقبًا: «أنا شخص أحب الاندهاش في الكثير من الحياة، حيث أجد أن أول مرة من كل حاجة هي تحدي وكل تحدي فيه أول خطوة، فنحن لا نستطيع القفز في خطواتنا الحياتية بشكل مفاجىء، فلا يوجد شخص يحقق نجاح من أول خطوة، ولكن هناك خطوات يجب السير فيها».
وتطرق إلى بعض الأمور الحياتية الخاصة، موضحًا أن زوجته هي أول من يتواصل معها حين يكون سعيدًا، لكنها آخر شخص يحدثه عندما يكون حزينًا.
وأوضح أن أول تسجيل له كان في برنامج عن اللغة العربية بالأردن، بينما أول عمل له كان دور قدمه في المسرح، وكان عبارة عن مجموعة من المشاهد الارتجالية عن الانتخابات البرلمانية.
ولفت إلى أن «عرس الصقر» أول عمل قدمه في الأردن، بينما مسلسل «خاص جدًا» مع الفنانة يسرا كان نقطة تحول في مسيرته، في حين كان «الجماعة» نقطة فاصلة في مسيرته الفنية.