إياد نصار: مسلسل الجماعة نقطة فاصالة في مسيرتي الفنية

حل الفنان إياد نصار، ضيفًا على برنامج «لأول مرة» المذاع على راديو «إينرجي 92.1».

وخلال البرنامج، كشف نصار عن العديد من الأمور التي يقوم بها لأول مرة، والعديد من المواقف خلال مسيرته الفنية التي كانت تحدث معه لأول مرة، قائلًا إنه لا يضع خططًا طويلة، لكنه يضع بعض الخطط لتحقيق أهداف سنوية.

وأضاف أن الانطباعات الأولى التي يتعرض لها تدوم في بعض الحالات، موضحًا أن الأمر يتوقف على حسب الشخص الذي يتعامل معه، وأن أول انطباع كان مأخوذًا عنه فور وصوله مصر يتمثل في كونه شخصية هادئة، لكن مع مرور الوقت هذا الانطباع تلاشى تمامًا.

وعن مشواره الفني، قال إن البدايات دائمًا ما يكون بها حماس كبير، معقبًا: «أنا شخص أحب الاندهاش في الكثير من الحياة، حيث أجد أن أول مرة من كل حاجة هي تحدي وكل تحدي فيه أول خطوة، فنحن لا نستطيع القفز في خطواتنا الحياتية بشكل مفاجىء، فلا يوجد شخص يحقق نجاح من أول خطوة، ولكن هناك خطوات يجب السير فيها».

وتطرق إلى بعض الأمور الحياتية الخاصة، موضحًا أن زوجته هي أول من يتواصل معها حين يكون سعيدًا، لكنها آخر شخص يحدثه عندما يكون حزينًا.

وأوضح أن أول تسجيل له كان في برنامج عن اللغة العربية بالأردن، بينما أول عمل له كان دور قدمه في المسرح، وكان عبارة عن مجموعة من المشاهد الارتجالية عن الانتخابات البرلمانية.

ولفت إلى أن «عرس الصقر» أول عمل قدمه في الأردن، بينما مسلسل «خاص جدًا» مع الفنانة يسرا كان نقطة تحول في مسيرته، في حين كان «الجماعة» نقطة فاصلة في مسيرته الفنية.