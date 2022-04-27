أحال المستشار أحمد نعيم، الوكيل العام بفرع الدعوي التأديبية بطنطا، بإشراف لمستشار عبد الله فتوح مدير فرع الدعوي التأديبية بطنطا، نائب رئيس مجلس مدينة زفتى و8 آخرين إلى المحاكمة التأديبية.

وكشفت التحقيقات التي أجرها المستشار محمد نجيب الشرقاوي، الوكيل العام بالنيابة الإدارية بالسنطة، عن تورط قيادة بمجلس مدينة زفتى و8 مسئولين آخرين في القضية 103 لسنة 2022 وهم: «سمير. ع. م» رئيس الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى، و«يسري. ر. ع» نائب رئيس مجلس المدينة، و«مصطفى. ا.م» سائق بالحملة الميكانيكية، و«محمد. س. أ» سائق بالحملة الميكانيكية، و«صبحي. أ. س» سائق بالحملة الميكانيكية، و«إسماعيل. ا. ا» سائق بالحملة الميكانيكية، «السيد. ر. م» سائق بالحملة الميكانيكية، «عصام. أ.س» سائق بالحملة الميكانيكية، «ناصر. ف. م» سائق بالحملة الميكانيكية.



وأمرت النيابة الإدارية بالسنطة، بتشكيل لجنة فنية من الجهة الإدارية، والتي أعدت تقريرا خلصت فيه إلى ارتكاب المتهمين المذكورين عدة مخالفات تشكل جرائم جنائية.

وحصلت جريدة «الشروق» على صورة رسمية من مذكرة التصرف والتي ثبت منها أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم، وسلكوا مسلكا لا يتفق مع الاحترام والواجب والوظيفي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول صرف واستلم كمية سولار 1360 لتر في تسوية شهري 8، 9 لسنة 2018 للجرار رقم 14841، رغم أن الجرار معطل اعتبارا من تاريخ 1/8/2018 حتى تاريخه، وصرف واستلم 400 لتر سولار بتسوية شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 لسنة 2020 للسيارة رقم "648 ع.س.أ" على الرغم من أن السيارة معطلة منذ تاريخ 20/5/2020 حتى تاريخه، صرف واستلم 160 لتر سولار تسوية شهر5 لسنة 2020 للسيارة رقم "5649 ع.س.أ" رغم أن السيارة معطلة منذ تاريخ 30/4/2020 حتى تاريخه، وصرف واستلم 58910 لترات سولار بإيصالات مجمعة محررة منه لبنزينه طارق غراب بزفتى وليس ببونات بنزين، وذلك بالمخالفة للتعليمات والقوانين واللوائح المنظمة لصرف السولار للسيارات الحكومية على نحو ما جاء بإفادة البنزينة والصورة الضوئية بالإيصالات المرفق بدون بونات بنزين، وقعد عن قيد بونات الوقود المنصرفة إلى السيارات والمعدات بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى التي تعمل بالسولار في الدفاتر المعدة لذلك اعتباراً من شهر فبراير 2021م حتى تاريخه.

وقالت التحقيقات إن المتهم الثاني أهمل في الإشراف على المخالف الأول بما أدى إلى ترديه في المخالفات سالف بيانهم من البند 1 إلى 11، واشترك مع المخالف الأول في استلام 58910 لترات سولار بإيصالات مجمعة محررة منه لبنزينة طارق غراب بزفتى وليس ببونات بنزين، بينما صرف المتهم الثالث 2 أويل سيل و2 علبة شحم وعلبة زيت باكم بإذن الصرف رقم 512 في 23/5/2021م للسيارة رقم "5423 ع س أ"، والمعطلة منذ تاريخ 1/4/2021م حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.

وأضافت أن المتهم الرابع صرف ورقة سوستة رقم 4 ومسمار نصف بإذن الصرف رقم 128 في 13/10/2021م، وصرف 4 كاوتشات مساعدين برقم إذن صرف 127 في 13/10/2021م، للسيارة رقم "5362 ع س أ" والمعطلة منذ تاريخ 10/6/2020م حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق، بينما صرف المتهم الخامس صرف فلتر هواء بإذن الصرف رقم 727 في 1/6/2020م، للسيارة رقم "5427 ع س أ"، والمعطلة منذ تاريخ 30/4/2020م حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.

وتابعت أن المتهم السادس صرف كالكس بإذن الصرف 88 في 5/10/2020، و6 كاوتشات داخلي وخارجي 750/16 بإذن الصرف 69 في 28/9/2020، واسطوانة دبرياج وديسك ديبرياج وبليه ديبرياج بإذن الصرف رقم 703 في 1/6/20202 للسيارة رقم "5648 ع.س" على الرغم من تعطل السيارة اعتبارا من 20/5/2020 حتى تاريخه، بينما صرف المتهم السابع 2 جركن زيت هيدروليك بإذن صرف 78 في 2/9/2021، و6 مسامير عجل بإذن صرف 562 في 9/3/2020 للودر 553 على الرغم من أن اللودر المذكور معطل منذ 16/7/2019، كما صرف المتهم الثامن كالكس 24 فولت بإذن الصرف رقم 168 في 21/11/2020، وفلتر هواء بإذن الصرف رقم 92 في 5/10/2020م، و2 مرآة جنب بإذن الصرف رقم 97 في 5/10/2020، للسيارة رقم "5427 ع.س" رغم كون السيارة معطلة منذ 30/4/2020.

وصرف المتهم التاسع 2 بليةة 6302 بإذن الصرف رقم 717، وحشوة مياه بإذن الصرف 716، وطقم جلدة مياه بإذن الصرف رقم 712 في 1/6/2020، للجرار رقم 716 على الرغم من عطل الجرار اعتبارا من 1/6/2020 حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.

وطلبت النيابة الإدارية، في أمر الإحالة وتقرير الاتهام، من رئيس المحكمة التأديبية بطنطا تحديد أقرب جلسة لإجراء محاكمة عاجلة للمتهمين، وأمرت الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات وجبر الضرر المالي المترتب على المخالفات التي أسفرت عنها التحقيقات وتطبيق أحكام لائحة المخازن في هذا الشأن.

ووجهت بالنظر في استمرار الأول (رئيس الحملة) والثاني (نائب رئيس مجلس المدينة) في الأعمال المكلفين بها من عدمه بعد ثبوت الاتهامات في حقهم، وذلك على ضوء الحكم التأديبي الصادر، ووقف صرف أي مستحقات تخص بنزينة طارق غراب بزفتى في حدود عدد 58910 لترات سولار المقدرة بمبلغ 397642،50 جنيه لحين انتهاء التحقيقات الجنائية والتصرف في الأوراق.