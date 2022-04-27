 المنيا: إزالة 3 تعديات بملوي ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد - بوابة الشروق
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المنيا: إزالة 3 تعديات بملوي ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 5:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 5:14 م


وجه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، نواب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، خلال الاجتماع التنسيقي بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع حلول الأعياد "القيامة ـ شم النسيم ـ عيد الفطر المبارك"، مطالبا بضرورة تكثيف الحملات على حالات البناء العشوائي المخالف والغير مرخص، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث نمت إزالة ٣ تعديات.

وفي هذا السياق، قام على الفحل رئيس قرية دروة والجهات المعنية، بإزالة حالتين تعدٍ فالمهد بالبناء على ارض زراعية بمساحة قيراط ونصف بنجع الطرايدة وقرية الشيخ شبيكة بمجلس قري دروة.

كما قام حسين عبدالله رئيس قرية تونا الجبل والجهات المعنية بإزالة حالة تعدى بالبناء فالمهد بمساحة 70 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، على ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة ورصد أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم طبقا للقانون.

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