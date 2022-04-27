منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن بالغ أسفها إزاء أحداث العنف القبلي في دارفور

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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ أسفها إزاء أحداث العنف القبلي الأخيرة التي وقعت في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور بالسودان، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء.

ودعت الأمانة العامة، في بيان، كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس واتخاذ الحوار وسيلة لحل جميع المشكلات التي تنشأ بين المجموعات السكانية.

وأعربت الأمانة عن أملها في تمسك الأطراف السودانية باتفاق جوبا للسلام وما يرتبط به من ترتيبات أمنية تعود بالأمن والاستقرار على السودان وأهله.

وعبرت الأمانة عن ثقتها في أن السودانيين قادرون على حل مشكلاتهم من خلال الحوار.