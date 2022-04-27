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قال باهليل لاهاداليا وزير الاستثمار الإندونيسي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إندونيسيا زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 31.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 147.2 تريليون روبية (10.2 مليار دولار).

ووصل إجمالي الاستثمارات الجديدة في إندونيسيا خلال الربع الأول من العام الحالي 282.4 تريليون روبية بزيادة نسبتها 28.5% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاقتصاد الهندي وفر خلال الربع الأول 319013 وظيفة جديدة.

ووصلت قيمة الاستثمارات المحلية المباشرة خلال الربع الأول 135.2 تريليون روبية بزيادة نسبتها 25.1% سنويا.

وشكلت الاستثمارات خارج جزيرة جاوا 52.7% من إجمالي الاستثمارات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.