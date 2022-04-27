كولومبيا: المرشح الرئاسي جوتيريث يحوز دعم الحزب الليبرالي



حصل المرشح الرئاسي الكولومبي فيدريكو جوتيريث على دعم أحد أقوى الأحزاب في البلاد، مما يعزز فرصه في السباق الرئاسي المحموم.



ويتنافس جوتيريث وعضو مجلس الشيوخ اليساري جوستابو بيترو، وهما المرشحان الأوفر حظا في الانتخاب المقررة الشهر المقبل، على دعم رئيس الحزب الليبرالي، الرئيس الأسبق سيسار جابيريا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



ونقت إذاعة "بلو" عن البرلماني ماوريسيو جوميز أن حزبه يدعم جوتيريث رسميا.



وأفاد ماريو جوميز، الشريك الإداري لشركة استشارات الأزمات "بروسبيكتيبا" بأن دور الحزب الليبرالي لا يقتصر على جذب أصوات من مناطق مختلفة من البلاد، بل سيكون دعمه مهما للمساعدة في تمرير الإصلاحات عبر الكونجرس.



وأوضح ماريو جوميز أنه نظرا لانقسام أعضاء الحزب في دعم كلا المرشحين، لن يكون حث جابيريا لهم على التصويت وفقا لتوجهات الحزب، بالأمر السهل.