الرئيس السيسي لأبناء مصر المفرج عنهم: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وقال في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء الثلاثاء: «لا أخفي على المصريين سعادتي البالغة في خروج دفعات بعدد من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية.

وأضاف: «أقول لهم يتسع لنا جميعًا والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.