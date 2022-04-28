 اتحاد السلة يوافق على استضافة معسكرات منتخبات الأردن وقطر - بوابة الشروق
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اتحاد السلة يوافق على استضافة معسكرات منتخبات الأردن وقطر

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 11:58 م

وافق مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة على طلب الاتحادين القطري والأردني لكرة السلة.

وتلقى الاتحاد المصري طلبًا من الاتحاد الأردني بإقامة معسكر المنتخب الأول ومنتخب 16 سنة آنسات في مصر، كما طلب الاتحاد القطري إقامة معسكر المنتخب الأول في مصر.

ورحب مجلس الادارة خلال اجتماعه يوم الإثنين الماضي باستضافة معسكر المنتخب القطري الأول في الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 11 مايو القادم.

كما تم الترحيب بإقامة معسكر المنتخب الأردني تحت 16 سنة آنسات في الفترة من 5 لـ 9 مايو القادم، بينما يقام معسكر المنتخب الأردني الأول في الفترة من 21 لـ 27 من شهر يونيو المقبل.


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