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كشفت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد انهى اتفاقه مع لاعبيين جديدين للانتقال إلى الفريق بشكل رسمي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع « RMadridistaReal» إن ريال مدريد أنهى اتفاقه مع أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب أن إدارة النادي الملكي من الممكن أن تقوم باستعادة فران جارسيا.

وأضاف الموقع أن إدارة نادي ريال مدريد ستقدم عرض جديد لماركو أسينسيو لتجديد عرضه وفي حالة رفضه سيتم منحه الضوء الأخضر للرحيل عن صفوف الفريق، وأن داني سيبايوس سيبقى ومن الممكن أن يرحل لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة.

وأتم الموقع أن هناك صعوبة في تعاقد ريال مدريد مع أويلين تشواميني بسبب دخول الأندية الإنجليزي في سباق الحصول على خدمات اللاعب.