هاني شاكر: إفطار الأسرة المصرية إرساء لتقليد مصري أصيل

أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن سعادته بدعوته من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لحضور إفطار الأسرة المصرية، اليوم.

وقال شاكر، في بيان، إن إفطار الأسرة المصرية إرساء لتقليد مصري أصيل منذ عام 2017 برعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضم الإفطار رموز وطوائف الشعب المصري بكل تنوعه ومشاربه في جو مصري وأسري دافئ.

وأوضح شاكر أن الإفطار تخلله حوارات من القلب تتسابق جميعها في حب الوطن والمحبة والسلام لكل الشعب المصري وأصحاب الهمم وكل أسر حياة كريمة وهي إحدى المشروعات التي يتبناها الرئيس للنهوض وتنمية وتطوير القرى والأحياء.

وختم حديثه قائلاً: «سعدت بالدعوة الكريمة وبالمشاركة في هذا الجو الأسري العائلي المصري».