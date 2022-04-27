بطاقات ايداع بالسجن ضد طاقم سفينة اكسيلو الغارقة في سواحل قابس جنوب تونس

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أعلن متحدث باسم محكمة قابس جنوب تونس ليل الثلاثاء/الأربعاء إصدار بطاقات إيداع بالسجن (لحين استكمال النظر والتحقيق في التهم) ضد أفراد طاقم سفينة اكسيلو الغارقة في سواحل المدينة.

ووجهت المحكمة لأفراد الطاقم تهمة تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم وإغراق سفينة عمدا والإضرار بملك الغير.

وغرقت سفينة الشحن التي كانت تحمل علم غينيا الاستوائية يوم 16 نيسان/أبريل الجاري بعد أن تسربت المياه إلى محركاتها.

وقال طاقم السفينة إنها كان تحمل شحنة ديزل تقدر بـ 750 طنا ما أثار مخاوف من حدوث كارثة بيئية. ولكن تقارير السلطات التونسية لاحقا أفادت بخلو خزاناتها من الشحنة وأنها كانت مملوءة بمياه البحر كما أصدرت قرارا بتحجير السفر على أفراد طاقمها.

ويضم طاقم السفينة أربعة أتراك واثنين من أذربيجان وواحد من جورجيا .