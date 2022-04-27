المجلس الدستوري الفرنسي يؤكد فوز ماكرون بفترة ولاية ثانية

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أكد المجلس الدستوري في باريس رسميا اليوم الأربعاء إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية.
وجاء التصديق على فوزه بعد وقت قصير من تفاديه لإلقاء طماطم عليه خلال أول ظهور علني له منذ تصويت يوم الأحد.