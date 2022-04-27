

أعلنت لجنة تحقيق حكومية في اليمن، اليوم الأربعاء، توثيق 265 واقعة انتهاك في البلاد خلال نيسان /أبريل الجاري.



وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها "وثقت 265 واقعة انتهاك متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال شهر أبريل الجاري".



وذكرت اللجنة في بيان أن " الانتهاكات منها 53 واقعة قتل وإصابة مدنيين سقط فيها 77 قتيلاً وجريحا، بينهم 18 طفلاً، وخمس نساء في محافظات مختلفة".



وأضاف البيان "تمكنت اللجنة من التحقيق باعتقال وإخفاء 78 مواطناً في كل من محافظات صنعاء وذمار وحجة وصعدة وعدن ولحج وتعز ومأرب والبيضاء والبيضاء وحضرموت ".



وأفاد بأنه" جرى توثيق 50 واقعة اعتداء وإضرار ونهب أعيان خاصة وعامة ومدارس ومعاهد تعليمية".



وتأتي هذه الانتهاكات رغم الهدنة السارية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والتي بدأت مطلع الشهر الجاري، لمدة شهرين قابلة للتمديد، برعاية الأمم المتحدة.