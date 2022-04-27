جوتيريش يطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال زيارته لموسكو

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القيادة الروسية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والسماح للأمم المتحدة بالمساعدة في إجلاء السكان من مدينة ماريوبول المحاصرة خلال زيارة لموسكو يوم الثلاثاء التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال جوتيريش للصحفيين، بعد مناقشة صريحة للغاية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قبيل اجتماعه مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لدي قناعة عميقة بأنه كلما اسرعنا فى إنهاء هذه الحرب مبكرا كلما كان ذلك أفضل".

وهذه أول زيارة يقوم بها جوتيريش لروسيا منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي، وسيزور كييف في وقت لاحق من الأسبوع.

ومع دخول الحرب شهرها الثالث وتزايد حدة المعاناة الإنسانية في شرقي أوكرانيا، تتنامى الضغوط على جوتيريش ،72 عاما، للضلوع بدور أكثر فعالية في إنهاء القتال.

وتابع جوتيريش، الذي وصف نفسه بـ"رسول السلام"، إن موسكو عبرت مرارا عن "العديد من الشكاوى" بشأن المجتمع الدولي.

وأضاف: ولكن هناك شيئا واحدا واضحا بشأن الأزمة الراهنة وهو أنه لا يوجد قوات أوكرانية على أراضي روسيا الاتحادية، ولكن هناك قوات روسية على الأراضي الأوكرانية".

ورد لافروف، الذي كان يقف إلى جانب جوتيريش، بشكل ودي: "أستطيع أن أؤكد ذلك".

وقال جوتيريش "هدفي وجدول أعمالي مرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على الأرواح وتقليل المعاناة"، مضيفا أن الصراع أرسل "موجات من الصدمة" حول العالم، بما في ذلك في أسعار الغذاء والطاقة،وإن التقارير بشأن "جرائم حرب محتملة" في حاجة لإجراء تحقيق مستقل.

واقترح جوتيريش تشكيل مجموعة ثلاثية لحل المشاكل الإنسانية، تتضمن ممثلين من الأمم المتحدة وكييف وموسكو.