النمسا تسجل 5588 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة

سجلت النمسا 5588 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و22 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و114 ألفا و558 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و76 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 18 مليونا و257 ألفا و704 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.