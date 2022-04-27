محققون: خطأ الطيار سبب فقدان التحكم في طائرة إير فرانس الشهر الماضي

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قال محققون اليوم الأربعاء إن فقدان التحكم في طائرة طراز بوينج 777 لدى هبوطها في باريس الشهر الماضي يرجع إلى خطأ طيار، وليس لمشكلات تقنية.

وذكرت هيئة الطيران المدني الفرنسية إن طاقم قمرة القيادة في طائرة "إير فرانس" التي كات قادمة من نيويورك نقل أسلوب التحكم من الطيران الآلي إلى التحكم اليدوي لدى الاقتراب من مطار شارل ديجول.

وفي لحظة معينة، أعطى الطيار ومساعده أوامر تحكم متعارضة، مما أدى إلى تقلبات في المسار ومشكلات تشغيل.

وعندما كانت الطائرة على ارتفاع 370 مترا، ألغى الطاقم تسلسل الهبوط، واقتربت الطائرة من المطار لمرة ثانية.

وهبطت الطائرة في المحاولة الثانية دون أن تحدث مشكلات، ولم يتعرض أحد لأذى.