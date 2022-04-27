الرئيس الفنلندي يتعافى بعد نقله للمستشفى لاستمرار أعراض إصابته بكورونا

كتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء أنه في طريقه للتعافي عقب نقله للمستشفى بسبب استمرار أعراض إصابته بفيروس كورونا.

وعانى نينيستو من التهاب في الرئة بعد إصابته بفيروس كورونا، ولكنه حصل على أفضل علاج ممكن، بحسب ما جاء في المنشور على صفحة نينيستو 73 عاما، وقد خفت حدة الالتهاب والحمى، وسوف يستمر في التعافي في المنزل.

وكان قد ثبتت إصابة نينيستو بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأعلن المكتب الرئاسي أمس الثلاثاء أنه سوف يخضع للفحص في المستشفى بسبب استمرار أعراض كورونا، مع ذلك، قال أيضا أنه بصحة جيدة، وسوف يستمر في العمل أثناء العزل.