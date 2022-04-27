رئيس جامعة طنطا: تعيين 99 معيدا بكلية الطب لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين 99 معيدا بكلية الطب بالجامعة في الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الكوادر البشرية الطبية المؤهلة على أعلى مستوى لمواجهة وباء كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبة الدكتور أحمد عطا، ووفد من نواب الغربية ضم كلا من النائب محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، والنائب محمد مرعي، النائب اللواء الدكتور عبد الله أحمد الشيخ، النائب عامر الشوربجي، النائب أحمد يحيى الجحش، والنائب أحمد حماد، والنائب اللواء غباشي بدير، النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، النائبة أمال عبد الحميد، النائب الدكتور عبد المنعم شهاب، النائب أحمد دراج، النائب على عز، النائب محمد زايد، النائب حامد جلال جهجة، والنائب محمد فايد، والنائب سمير عيسى، والنائبة إيريني ثابت، والنائبة دعاء عريبي..

وقال ذكي إن هذه الوظائف في ضوء أحكام قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 ولائحته الأطباء المقيمين والقرارات المنظمة لذلك، وفقًا للإعلان المنشور بالصحف المصرية بشأن الإعلان عن هذه الوظائف.