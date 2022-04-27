سفير مصر بلبنان يشكر أجهزة الأمن على تحرير المواطن صادق رولي من خاطفيه

أجرى الدكتور ياسر علوي، سفير جمهورية مصر العربية بلبنان اتصالا، اليوم الأربعاء، مع أسرة المواطن صادق رولي صادق جبرائيل، لتهنئتهم على تحريره فجر اليوم من خاطفيه في منطقة بعلبك شرقي لبنان، كما أطلعهم على ترتيبات عودته بسلام الله الى أرض الوطن.

وأعرب السفير الدكتور ياسر علوي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن خالص الشكر للجهات الأمنية اللبنانية، وخاصة المسئولين بوزارتي الدفاع والداخلية والجيش اللبناني ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي على جهودهم التي أسفرت عن تحرير المواطن المصري المختطف منذ 16 أبريل الجاري.

وخص علوي بالشكر وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، مؤكدا أنه كان على توصل يومي مع السفارة طوال الأيام العشر الماضية، كما تولى شخصيا إبلاغ السفير بتحرير المواطن فجر اليوم.