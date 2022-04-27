ماني: تصرفات جماهير السنغال أمام مصر؟ جانب منها كان ردة فعل على أحداث لقاء الذهاب

قال ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول، إنه ليس راضيا عما فعلته جماهير بلاده ضد منتخب مصر في لقاء الإياب المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل منتخب السنغال على حساب الفراعنة بركلات الترجيح إلى المونديال، بعد مواجهة شهدت شغبا جماهيريا كبيرا من قبل جماهير أسود التيرانجا.

وعلق ماني على أحداث الشغب التي حدثت في المباراة:"لست راضيًا عما فعله مشجعي السنغال ضد مصر لكن ايضًا، جانب منها كان ردة فعل لما فعلته الجماهير المصرية في مباراة الذهاب ايضًا".

وأضاف:"يجب علينا تعزيز روح التنافس بشرف وكرة القدم يجب أن تجمع ولا تُفرّق".

وطالب اتحاد الكرة بالتأهل على حساب السنغال بعد أحداث المباراة وقدم اتحاد الفراعنة اعتراضا رسميا للاتحاد الدولي مطالبا فيه التأهل إلى المونديال