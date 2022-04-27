الكويت تلغي جميع القيود الاحترازية الخاصة بكورونا

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أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الفارس إلغاء كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة سابقا والمتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف الفارس في تصريح صحفي اليوم الأربعاء عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي "تم إلغاء تشكيل اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 800 الصادر بتاريخ 25 /6 /2020.

وقال" تم الغاء شرط فحص الـ"بي سي أر" على كافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين اعتبارا من يوم الأحد 2022/5/1 كما قرر مجلس الوزراء السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين.