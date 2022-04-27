وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والماليزي يبحثان التعاون الدفاعي

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو، مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، سبل دعم التعاون في صناعة الأسلحة والعلاقات الثنائية، وذلك في إطار سعي سول لتعميق العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وذكرت وزارة الدفاع الكورية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الجانبين وقعا على مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي.

واتفق الوزيران على أهمية التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية لبناء شراكة استراتيجية قوية، كما اتفقا على عقد اجتماع في وقت لاحق لمناقشة التعليم العسكري والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية.