بوتين: رد روسيا قاس على كل من يخلق تهديدات استراتيجية غير مقبولة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «روسيا سترد على كل التهديدات والتحديات، وستتجاوز كل المصاعب»، مؤكدًا أن بلاده «تعتزم الانتهاء من كل العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لضمان أمن شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك».

وأضاف خلال كلمة له، مساء الأربعاء، أن «الجنود الروس نجحوا في تجنيب انتشار صراع عسكري كبير في البلاد بدعم أجنبي»، منوهًا إلى أن «الدول الغربية سعت إلى تعزيز النزعات الانفصالية لتفكيك روسيا».

وأكد أن «محاولات خنق روسيا اقتصاديا فشلت تمامًا»، قائلًا إن استجابة موسكو للأوضاع كانت صحيحة، بالنظر إلى محاولات حصول كييف على الأسلحة النووية، ونشر مختبرات الأسلحة البيولوجية بها.

وأشار إلى دفع أوكرانيا للدخول في صدام مباشر مع روسيا، متابعًا: «لو حاول أحد التدخل في تلك الأحداث، وخلقوا لروسيا تهديدات استراتيجية غير مقبولة، فسيكون لنا رد قاس».

وأشاد بأداء الجنود والضباط الروس واجبهم ببطولة، وجميع المهام الموكلة إليهم، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، متوجهًا بالشكر إلى كل الأحزاب في الدوما، على تأييدهم وسرعة اتخاذ التشريعات، بالتعاون مع حكومة روسيا، وتنسيق العمل مع السلطات التنفيذية.