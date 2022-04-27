العراق: القبض على مسؤول سابق لمعسكرات داعش في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على المسؤول السابق لمعسكرات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الخلية في بيان، بأنه من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة وتكثيف الجهود الاستخباراتية، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على إرهابي وصفته بـ"الخطير" في سهل نينوى شمالي البلاد.

وأشار البيان إلى أن "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب وهو المسؤول السابق لمعسكرات داعش في نينوى"، لافتا إلى أنه "بعد التأكد من هويته تم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه حتى ينال جزاءه العادل".

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.