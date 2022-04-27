رئيسة البنك الأوروبي تتوقع زيادة الفائدة الأوروبية خلال الصيف الحالي



قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك قد يرفع سعر الفائدة خلال الصيف الحالي.



وأضافت كريستين لاجارد رئيسة البنك اليوم الأربعاء عقب اجتماع مع عمدة مدينة هامبورج الألمانية بيتر تشينتشر أن "مهمة البنك المركزي الأوروبي هي استقرار الأسعار"، ولكي يحقق هذا قرر البنك بالفعل سحب برنامج شراء السندات بوتيرة أسرع، وستنتهي هذه العملية على الأرجح أوائل الربع الثالث من العام الحالي وقد يحدث في يوليو المقبل.



وقالت إنه بعد انتهاء برنامج شراء السندات سيكون الوقت قد حان للنظر في زيادة الفائدة.



وتابعت لاجارد أن مجلس محافظي البنك المركزي سيتخذ قراراته على أساس البيانات الاقتصادية المتاحة قبل موعد اجتماعه في يونيو المقبل.



يذكر أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وبدأت الاقتصادات الأوروبية تعاني من تداعيات العقوبات المفروضة على موسكو، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ركود اقتصاد منطقة اليورو.