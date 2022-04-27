السعودية تؤكد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين

أكدت المملكة العربية السعودية على تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بـ "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وشدد القائم بالأعمال بالإنابة في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.

واعتبر العتيق، أن ذلك يمثل خياراً استراتيجياً لإنهاء هذا الصراع، وذلك على أساس حل الدولتين، ووفقا للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، عن العتيق قوله: "يشهد شهر رمضان إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية".

ودعا العتيق المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي خاصة للاضطلاع بدوره في تحميل القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته".

ومن ناحية أخرى، جدد العتيق إدانة المملكة بشدة للهجمات الإرهابية التي تبنتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران الشهر الماضي ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية بالمملكة.