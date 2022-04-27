نيبال تحظر استيراد العديد من السلع مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي



أعلنت الحكومة النيبالية اليوم الأربعاء تقليل عدد أيام العمل الأسبوعية وحظر استيراد العديد من السلع غير الحيوية، في ظل تزايد القلق من تراجع قيمة احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.



تشمل قائمة الحظر جميع السيارات باستثناء المركبات الحيوية مثل سيارات الإسعاف وعربات نقل الموتى. كما يشمل الحظر الدراجات البخارية غالية الثمن وأجهزة التلفزيون والهواتف مجموعة من المشروبات الكحولية بالإضافة إلى أوراق اللعب ولعب الأطفال، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.



كما سيتم حظر استيراد منتجات التبغ ومنتجات الألماس، حيث سيستمر الحظر حتى منتصف يوليو المقبل.



وقال وزير الإعلام النيبالي جريانيندرا باهادور كاركي إن الحكومة ستطبق نظام العطلة الأسبوعية يومين اعتبارا من يوم 15 أيار/مايو المقبل. في الوقت نفسه سيتم زيادة عدد ساعات العمل اليومية بواقع ساعة واحدة إلى 8 ساعات.



يذكر أن نيبال تطبق حاليا نظام العمل لمدة 5 أيام ونصف أسبوعيا حيث يكون يوم العطلة هو السبت فقط. ولكن القرار الجديد يجعل العطلة الأسبوعية يومين.



ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى نيبال حاليا حوالي 9 مليارات دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات البلاد لمدة 6 أسابيع.