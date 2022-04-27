وزيرة الثقافة بجنوب السودان تعرب عن تقديرها للثقَل الفكري الذي تتمتع به مصر

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، وزيرة الثقافة بجنوب السودان نادية أروب، حيث استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، أكد السفير المصري خلال اللقاء أهمية الثقافة ودورها في التقريب بين الشعوب، مشيراً إلى ما يجمع الشعبين المصري والجنوب سوداني من امتداد تاريخي وإرث ثقافي مشترك.

وأعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بالقطاع الثقافي في جنوب السودان.

وأكدت «أروب» من جانبها اعتزازها بالمستوى المتقدم الذي تشهده العلاقات المصرية الجنوب سودانية، كما أعربت عن تقديرها الكبير للعمق الثقافي والثِقَل الفكري الذي تتمتع به مصر، معربة عن تطلعها للاستفادة من الخبرات المصرية العريقة في المجال الثقافي، وتعزيز الروابط الثقافية بين الشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان مجموعة من المقترحات لتحقيق دفعة نوعية في التعاون بمجالات الفنون والمسرح والسينما والأدب، فضلاً عن تقديم عدد من المنح الدراسية من المؤسسات الأكاديمية المصرية في مجال الفنون. كما تم تناول تأسيس مكتبة للصداقة المصرية الجنوب سودانية في جوبا، لتكون بمثابة منارة للإشعاع الثقافي والتفاعل المعرفي لأبناء جنوب السودان.