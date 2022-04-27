مصادر: ألمانيا مستعدة لدعم حظر أوروبي (تدريجي) للنفط الروسي

أبدت ألمانيا استعدادها لدعم حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا، في ظل سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى الرد على أزمة الطاقة المتصاعدة والتي أدت إلى قطع موسكو إمدادات الغاز عن دولتين من التكتل اليوم الأربعاء.

وفي تصريحات لوكالة أنباء بلومبرج، قالت مصادر مطلعة على المحادثات الدائرة في هذا الشأن بين سفراء الاتحاد الأوروبي، إن ألمانيا تفضل دعم نهج مرحلي يستهدف واردات النفط عن خيارات أخرى تمت مناقشتها مثل تحديد سقف للسعر أو آليات الدفع وذلك بغرض حجب أجزاء من الإيرادات القادمة إلى موسكو.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الحظر سيتطلب فترة انتقالية.

وكان الاتحاد الأوروبي اتبع نهجا مماثلا قرره متأخرا عندما حظر التكتل واردات الفحم الروسي في وقت سابق الشهر الجاري.

وأفادت المصادر بأن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على إعداد حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا من خلال مشاورات الدول الأعضاء والمتوقع أن تجرى خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن الممكن تقديم مقترحات رسمية للموافقة عليها في الأسبوع المقبل.

وقال أحد المصادر إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن الآليات المحددة التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها استهداف النفط الروسي بالعقوبات. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الاقتصاد الألمانية في هذا الشأن.