 زعيم كوريا الشمالية يخفف من سياسة اللجوء لضربات نووية - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أبريل 2022 7:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

زعيم كوريا الشمالية يخفف من سياسة اللجوء لضربات نووية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 7:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 7:30 م

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون قد خفف المستوى الذي يمكن عنده اللجوء لتوجيه ضربة نووية، مما يزيد من مخاطر خطأ التقدير فيما يتعلق بنشر أسلحة جديدة يتراوح مدى استخدامها من الضربات التكتيكية القريبة إلى تهديد أراضي الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأشار كيم إلى سياسة أقل تشددا فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، وذلك خلال عرض عسكري في بيونج يانج تم بثه عبر التلفزيون الرسمي مساء أمس الثلاثاء.

وقال كيم في خطاب أمام عشرات الآلاف من المواطنين المولعين به مساء أمس الأول الاثنين الماضي إنه بينما كان القصد من القوة النووية لكوريا الشمالية في الأساس هو "صد الحروب"، إلا أن لها "مهمة ثانية" و "لا يمكن تقييدها بمهمة واحدة فقط، إذا كان هناك تفش أو موقف غير مرغوب فيه على هذه الأرض".

ودعم كيم كلماته بتجارب على أسلحة مصممة لتفادي الدفاعات الصاروخية الأمريكية في آسيا وتوجيه رؤوس حربية إلى الأراضي الأمريكية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك